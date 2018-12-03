СБУ проводит массовые обыски и допросы священников канонической УПЦ

На Украине прошли массовые обыски и допросы священников канонической УПЦ с целью поиска компрометирующей информации.

В доме настоятеля Свято-Крестовоздвиженского кафедрального собора Житомирской епархии УПЦ протоиерея Сергия Грицаюка следователь и силовики искали печатную продукцию и другие носители информации, которые "разжигают религиозную вражду и ненависть", сообщает Союз православных журналистов. У священника забрали компьютер, два телефона, USB-накопители и записную книжку. При этом он отметил, что обыски проводились еще по 10 адресам.

Обыски прошли в кафедральном соборе и управлении Овручской епархии. Об этом написал в Facebook настоятель Свято-Покровского храма Овруча протоиерей Георгий Кузнецов.

"Пришли утром, показали какое-то непонятное постановление суда, забрали ключи, храм закрыли и целый день искали печатную продукцию...Обыск проводили везде, в том числе и в алтаре, были в подвале, в нижнем, верхнем храмах, котельные и т.д. – проверили все. Целый день искали и ничего не нашли", – цитирует слова настоятеля кафедрального собора протоиерея Анатолия Каплюка Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Священник подчеркнул, что постановление об обыске касалось только храма, но они прошли и в епархиальном управлении.

Депутат Верховной рады Вадим Новинский, известный своей поддержкой канонической УПЦ, сообщил, что СБУ сегодня провела допрос около 20 священников Ровенской и Сарненской епархий. По его словам, цель этих действий очевидна - "заставить архиеерев УПЦ принять участие в объединительном соборе так называемой церкви, которую уже в народе окрестили "церковью порошенского патриархата".

В главном управлении нацполиции Украины в Житомирской области заявили, что обыски храмов УПЦ и частных домов ее клириков проводят в рамках расследования одного и того же уголовного дела о "разжигании религиозной вражды и ненависти".

Как сообщало Накануне.RU, 30 ноября СБУ провела обыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. У него изъяли книгу "Украинская Православная Церковь: отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы".

Отметим, что давление на УПЦ особенно усилилось после решения Собора ее епископов о невозможности объединения с раскольниками. Братия Почаевской лавры заявила, что власть стала на путь борьбы с Церковью.