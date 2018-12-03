СБУ проводит массовые обыски и допросы священников канонической УПЦ

03 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азовский инцидент: постскриптум

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В бывшем СССР Украина

СБУ проводит массовые обыски и допросы священников канонической УПЦ

На Украине прошли массовые обыски и допросы священников канонической УПЦ с целью поиска компрометирующей информации.
Читайте также:

В доме настоятеля Свято-Крестовоздвиженского кафедрального собора Житомирской епархии УПЦ протоиерея Сергия Грицаюка следователь и силовики искали печатную продукцию и другие носители информации, которые "разжигают религиозную вражду и ненависть", сообщает Союз православных журналистов. У священника забрали компьютер, два телефона, USB-накопители и записную книжку. При этом он отметил, что обыски проводились еще по 10 адресам.

Обыски прошли в кафедральном соборе и управлении Овручской епархии. Об этом написал в Facebook настоятель Свято-Покровского храма Овруча протоиерей Георгий Кузнецов.

"Пришли утром, показали какое-то непонятное постановление суда, забрали ключи, храм закрыли и целый день искали печатную продукцию...Обыск проводили везде, в том числе и в алтаре, были в подвале, в нижнем, верхнем храмах, котельные и т.д. – проверили все. Целый день искали и ничего не нашли", – цитирует слова настоятеля кафедрального собора протоиерея Анатолия Каплюка Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Священник подчеркнул, что постановление об обыске касалось только храма, но они прошли и в епархиальном управлении.

Депутат Верховной рады Вадим Новинский, известный своей поддержкой канонической УПЦ, сообщил, что СБУ сегодня провела допрос около 20 священников Ровенской и Сарненской епархий. По его словам, цель этих действий очевидна - "заставить архиеерев УПЦ принять участие в объединительном соборе так называемой церкви, которую уже в народе окрестили "церковью порошенского патриархата".

В главном управлении нацполиции Украины в Житомирской области заявили, что обыски храмов УПЦ и частных домов ее клириков проводят в рамках расследования одного и того же уголовного дела о "разжигании религиозной вражды и ненависти".

Как сообщало Накануне.RU, 30 ноября СБУ провела обыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. У него изъяли книгу "Украинская Православная Церковь: отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы".

Отметим, что давление на УПЦ особенно усилилось после решения Собора ее епископов о невозможности объединения с раскольниками. Братия Почаевской лавры заявила, что власть стала на путь борьбы с Церковью.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СБУ проводит массовые обыски и допросы священников канонической УПЦ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, УПЦ, церковь, обыск, СБУ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 2617

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети