На Среднем Урале осуждены два похитителя владельца стоматологии

Суд вынес приговор двум жителям города Нижнего Тагила (Свердловская область), обвинённым в похищении с целью вымогательства. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

Установлено, что 37-летний мужчина и 31-летняя женщина в январе 2016 года организовали похищение владельца стоматологического кабинета прямо с его рабочего места. Их неустановленные сообщники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вывезли потерпевшего, против его воли, на территорию Среднеуральского городского округа. К владельцу стоматологии при этом применялось физическое насилие. Поводом для преступления стал отказ потерпевшего передавать злоумышленникам деньги за якобы оказываемое ему покровительство от возможных криминальных посягательств.

Приговор вынесен по ч. 3 ст. 33 п.п. "а, з" ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса РФ (организация похищения человека, совершённого группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений). Суд также учёл ранее вынесенный в отношении этих же подсудимых приговор по п.п. "а, г" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), в соответствии с которым они признаны виновными в вымогательстве денежных средств у владельца стоматологии.

Подсудимый мужчина приговорён к шести годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, а его сообщница — к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.