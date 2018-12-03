Центробанк выявил в "Московском Вексельном Банке" операции, направленные на преднамеренное банкротство

Центробанк выявил в "Московском Вексельном Банке" операции, направленные на преднамеренное банкротство банка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регулятора.

К такому заключению пришла временная администрация, введенная в банк после отзыва у него лицензии.

Арбитражный суд Москвы 26 ноября признал "Московский Вексельный Банк" банкротом.

Отмечается, что руководство банка приобретало низколиквидные ценные бумаги. Информация о финансовых операциях направлена в Генпрокуратуру, СКР и МВД.

Как сообщало Накануне.RU, Центробанк 17 августа объявил об отзыве лицензии у "Московского Вексельного Банка".