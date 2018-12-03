Глава Минсельхоза доложил Путину о "небольшом снижении" отрасли в 2018 году

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев доложил президенту РФ Владимиру Путину об основных показателях работы агропромышленого комплекса (АПК) страны и мерах по повышению эффективности господдержки сельхозпроизводителей. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В целом, как отметил министр, "отрасль развивается" — в частности, в прошлом году её рост составил 2,5%.

"Это было обусловлено рядом факторов, в том числе достаточно серьёзный, большой урожай", — пояснил Патрушев, выразив уверенность, что и в текущем году будет динамика.

При этом, как отметил министр, в течение прошедшего периода 2018 года наблюдалось "небольшое снижение" — 11% в августе и 6% в сентябре.

"Но в целом по году, как я уже сказал, я думаю, что мы выйдем на рост 1%, — подчеркнул Патрушев. — Он не будет такой большой, как в прошлом году, но тем не менее это рост. Надеюсь, что в 2019 году тренд на рост сельхозпроизводства в нашей стране продолжится".

Далее, глава Минсельхоза доложил об основных показателях АПК.

"У нас на сегодняшний день зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на 100% площадей, — рассказал он. — Главное, что, несмотря на несколько неблагоприятные погодные условия, нам удалось собрать хороший урожай – 110 млн тонн в чистом весе, это на 11% больше, чем среднегодовые значения за последние пять лет".

По итогам текущего года, как отметил Патрушев, министерство рассчитывает собрать 18 млн т. малосемян, что на 1,5 млн т. больше, чем годом ранее. Практически завершённый сбор урожая свеклы превысил, по словам министра, 41 млн т., тогда как картофеля накопано 6,7 млн т., а также почти млн т. овощей закрытого грунта и 4,2 млн т. открытого.

"Также более миллиона тонн плодов и ягод", — добавил Патрушев.

Отдельное внимание глава Минсельхоза уделил рынку социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, отметив, что министерство регулярно осуществляет мониторингом цен на эти продукты, в частности, на хлеб и хлебобулочные изделия.

"Оптовые цены на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки — на уровне 2017 года, — рассказал министр. — Оптовые цены на молоко тоже можно сравнить с ценами прошлого года".

При этом Патрушев отметил "определённое отклонение по оптовым ценам на сахар".

"Оптовая цена на сахар выше, чем в прошлом году, но, в принципе, с учётом того, что мы произведём порядка 6 млн т. сахара, а наше внутреннее потребление составляет 5,8 млн т., мы не видим, что будут какие‑то сложности, — рассказал он. — При этом, по нашей оценке, цена на белый сахар будет корректироваться".