03 Декабря 2018
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Азовский инцидент: постскриптум

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Политика В России

Кремль: Путин не связывался с Порошенко после инцидента в Керченском проливе

Президенты России и Украины Владимир Путин и Пётр Порошенко не разговаривали по телефону после инцидента в Азовском море, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
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Напомним, 25 ноября, украинские корабли пересекли границу РФ в Керченском проливе у берегов Крыма. Москва назвала данные действия провокацией и запросила созыв экстренного заседания Совета безопасности ООН. Позже в ФСБ подтвердили задержание украинских кораблей с применением оружия за нарушение границы.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, Порошенко заявил, что сразу после произошедшего инцидента попытался связаться с Путиным, однако тот не ответил на звонок.

По словам Пескова, президенты действительно не выходили на связь.

"В грядущие дни, насколько мне известно, такого разговора не планируется", — цитируют его "Известия".

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Кремль: Путин не связывался с Порошенко после инцидента в Керченском проливе

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Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, Пётр Порошенко, Украина



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