Кремль: Путин не связывался с Порошенко после инцидента в Керченском проливе

Президенты России и Украины Владимир Путин и Пётр Порошенко не разговаривали по телефону после инцидента в Азовском море, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, 25 ноября, украинские корабли пересекли границу РФ в Керченском проливе у берегов Крыма. Москва назвала данные действия провокацией и запросила созыв экстренного заседания Совета безопасности ООН. Позже в ФСБ подтвердили задержание украинских кораблей с применением оружия за нарушение границы.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, Порошенко заявил, что сразу после произошедшего инцидента попытался связаться с Путиным, однако тот не ответил на звонок.

По словам Пескова, президенты действительно не выходили на связь.

"В грядущие дни, насколько мне известно, такого разговора не планируется", — цитируют его "Известия".