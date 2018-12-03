Коллективу ФАУ "ФЦС" представили нового руководителя

Помощник министра строительства и ЖКХ Андрей Басов назначен руководителем Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минстроя.

Владимир Якушев 3 декабря представил нового главу коллективу центра.

С августа 2018 года Басов работал помощником министра. Прежний руководитель ФАУ "ФЦС" Дмитрий Михеев, занимавший должность с 2014 года, переходит на новое место работы.

"Андрей Викторович Басов имеет большой опыт в строительной сфере, он компетентный специалист и руководитель. Уверен, что Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве под его руководством получит новое развитие", - сказал Якушев, комментируя назначение.