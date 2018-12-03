Трамп заявил о желании обсудить с Путиным и Цзиньпином прекращение гонки вооружений

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на обсуждение прекращения гонки вооружений с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам главы Белого дома, в этом году Вашингтон потратил на данные мероприятия $716 млн.

"Безумие", — написал Трамп в Twitter.

"Я уверен, что когда-нибудь в будущем председатель Си и я, совместно с президентом России Путиным, начнём говорить об эффективном прекращении масштабной и неконтролируемой гонки вооружений", — отметил американский лидер.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого месяца Трамп заявил о намерении увеличивать ядерный потенциал США до тех пор, пока остальные страны "не придут в чувство", тем самым фактически объявив о начале гонки вооружений.