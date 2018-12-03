03 Декабря 2018
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Общество Центральный ФО

СКР завершил следственные действия в отношении главы ОПС Гагиева

СКР завершил следственные действия в отношении главы ОПС Аслана Гагиева, сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Отметим, участники преступного сообщества обвиняются в убийствах 60 человек на территории Москвы, Московской области и Северной Осетии-Алании.

"Аслан Гагиев уведомлен об окончании следственных действий по уголовному делу и следствием начата стадия ознакомления обвиняемого и его защитников с материалами уголовного дела… Обвиняемый Гагиев вину в инкриминируемых деяниях не признал и от дачи показаний отказался", - говорится в сообщении.

Напомним, Гагиеву в июле этого года было предъявлено обвинение.

Кроме того, следствием продолжается процедура получения согласия Австрии на предъявление Гагиеву обвинения в совершении других преступлений, ставших известными следствию в период течения процедуры экстрадиции в Россию.

 

Как сообщало Накануне.RUследствие считает, что с 2004 по 2014 годы участники преступного сообщества, возглавляемого Асланом Гагиевым, убивали и похищали людей, а также совершили 3 посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов

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СКР завершил следственные действия в отношении главы ОПС Гагиева

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Теги: СКР, следственные действия, Россия, Аслан Гагиев



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