СКР завершил следственные действия в отношении главы ОПС Гагиева

СКР завершил следственные действия в отношении главы ОПС Аслана Гагиева, сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Отметим, участники преступного сообщества обвиняются в убийствах 60 человек на территории Москвы, Московской области и Северной Осетии-Алании.

"Аслан Гагиев уведомлен об окончании следственных действий по уголовному делу и следствием начата стадия ознакомления обвиняемого и его защитников с материалами уголовного дела… Обвиняемый Гагиев вину в инкриминируемых деяниях не признал и от дачи показаний отказался", - говорится в сообщении.

Напомним, Гагиеву в июле этого года было предъявлено обвинение.

Кроме того, следствием продолжается процедура получения согласия Австрии на предъявление Гагиеву обвинения в совершении других преступлений, ставших известными следствию в период течения процедуры экстрадиции в Россию.

Как сообщало Накануне.RU, следствие считает, что с 2004 по 2014 годы участники преступного сообщества, возглавляемого Асланом Гагиевым, убивали и похищали людей, а также совершили 3 посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов