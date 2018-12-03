СМИ: Сайт детской одежды предлагал в аренду детей

СМИ сообщили о сайте детской одежды, где предлагали в аренду детей для занятия проституцией, информацию проверят московские следователи, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Москве.

"Создатели одного из сайтов, рекламировавших детскую одежду, в действительности получали прибыль и предлагали услуги по аренде детей для занятия проституцией", - говорится в сообщении. По данным СМИ, на сайте указывалась стоимость почасовой аренды, а также предлагались услуги по доставке за пределы Москвы.

Следователи изучат обстоятельства, изложенные в публикации.