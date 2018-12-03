03 Декабря 2018
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В Сургуте на концерт ЭлДжея прошли дети, несмотря на усилия общественников

Общественники Сургута заявили о массовых нарушениях на концерте ЭлДжея, который состоялся 30 ноября: в развлекательный центр "Вавилон" пускали подростков без сопровождения, хотя ценз был 18+, при этом им незаконно продавали алкоголь. В самом центре говорят, что продавали спиртное исключительно совершеннолетним, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы снимали, что на концерте были люди младше 18 лет. Кроме того, сами зрители выкладывали в соцсетях кадры и рассказывали, что было много детей и даже мам с грудничками. Когда мы на круглом столе обсуждали соблюдение закона, все пришли к выводу, что хоть ценз и 18+, но с родителями можно. В итоге даже это организаторы не соблюдали. Дети купили заранее билеты, нашли старших товарищей или родственников и проходили", - рассказал Накануне.RU активист Денис Ханьжин.

По его словам, люди договаривались открыто, в группе концерта в соцсети.

"По факту контроля никто не вел – проверяли наличие билета и отсутствие запрещенных вещей. Из 1,5 тыс. человек большинство – дети и подростки. Позже мы нашли разъяснение закона, в котором говорится, что с родителями можно только на концерты 12+. Остальные ограничения – 16+ или 18+ - строгие. В итоге зал, подпевая ЭлДжею, матерился. Кроме того, перед началом никто не говорил, что концерт – для совершеннолетних. Будем обращаться в Роспотребнадзор, чтобы центр закрыли на 90 суток и оштраовали", - сказал Ханьжин.

В "Вавилоне" Накануне.RU сообщили, что контроль был как на входе, так и в баре.

"Никто младше 18 лет сам не проходил – с ними были родители. У барменов была четкая директива: паспорт – расчет – напиток. Если на входе человек выглядел младше 18, у него спрашивали документ или требовали сопровождения. Было несколько человек, кого развернули, потому что у них не было паспортов и они были одни", - сообщили в развлекательном центре.

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В Сургуте на концерт ЭлДжея прошли дети, несмотря на усилия общественников

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Теги: ЭлДжей, РК Вавилон



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