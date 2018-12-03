Замглавы Екатеринбурга получил предостережение от прокуратуры из-за нового зала филармонии

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова (на фото) объявила предостережение заместителю главы города Алексею Бирюлину. Речь идет о строительстве нового зала для филармонии.

Напомним, строительство начали активно обсуждать в конце сентября этого года, когда жильцы пятиэтажки на улице Карла Либкнехта, 40 узнали о возможном сносе их дома - на его месте и должна появиться филармония. Сами собственники квартир категорически отказываются съезжать и продавать свое жилье. Сложившаяся ситуация вызвала общественный резонанс.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, по смыслу градостроительного законодательства, решение об утверждении проектов планировки территории и проектов межевания (документация по планировке территории) принимается администрацией Екатеринбурга. До утверждения документация должна быть в обязательном порядке рассмотрена на общественных обсуждениях, по результатам которых в мэрии сделали вывод, что в случае реализации проектов строительства концертного комплекса филармонии на 2 тыс. 800 зрителей учет поступивших от участников обсуждений предложений о сохранении жилого дома №40 по улице Карла Либкнехта не представляется возможным.

На настоящий момент документация по планировке территории не утверждена. В целях предупреждения нарушений требований жилищного, земельного и градостроительного законодательства, а также прав жильцов данного дома, прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова объявила предостережение о недопустимости нарушения закона заместителю главы города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексею Бирюлину. Как добавили в ведомстве, надзорные мероприятия продолжаются.

Напомним, ранее прокуратура нашла нарушения в действиях Свердловской филармонии.