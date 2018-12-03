03 Декабря 2018
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Политика Центральный ФО В России

Кабмин назначил нового заместителя Кобылкина

Правительство назначило Владимира Логинова новым замминистра природных ресурсов и экологии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

Соответствующее распоряжение от 30 ноября подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Назначить Логинова Владимира Григорьевича заместителем Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации", - говорится в тексте документа.

В свою очередь в Минприроды Накануне.RU пояснили, что за новым замминистра закреплены обязанности контроля и координации работы департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, а также вновь созданного департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Отмечается, что Логинов занимал руководящие должности в крупных предприятиях и федеральных государственных структурах и учреждениях, является кандидатом экономических наук.

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Кабмин назначил нового заместителя Кобылкина

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Теги: Владимир Логинов, Минприроды, Дмитрий Медведев, замминистра природных ресурсов



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