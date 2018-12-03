Депутат Госдумы заявил о причинении ущерба свердловскому бюджету на 1,5 млрд через вагонного оператора РЖД

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин инициировал проверку в отношении предприятия "Федеральная грузовая компания". По мнению депутата, речь может идти о незаконной схеме, связанной с налоговыми льготами, из-за чего бюджету Свердловской области, по его данным, причинен ущерб в 1,5 млрд руб. Для обнародования этой информации парламентарий сегодня созвал пресс-конференцию, передает корреспондент Накануне.RU

Как заявил на пресс-конференции Дмитрий Ионин, ущерб в 1,5 млрд свердловский бюджет понес за последние три года. "Федеральная грузовая компания" ранее получила существенные налоговые льготы, взамен которых должна была создать 300 рабочих мест. Однако, по данным депутата, якобы несколько лет в компании существует фиктивное трудоустройство, то есть, по мнению парламентария, люди, устроенные официально, числятся там по бумагам, а на самом деле работают в ряде других компаний.

На расследование этого вопроса Дмитрия Ионина натолкнул инцидент, который произошел в марте этого года на железнодорожной станции Билимбай. Напомним, что тогда случилась авария на ЖД-путях, в результате которой несколько вагонов сошли с рельс. Виновным в аварии признали главного инженера под фамилией Смоленцев, который был работником ООО "Коноваловский рудник". Однако в ходе расследования выяснилось, что Смоленцев работал не только в "Коноваловском руднике", а еще и в ФГК, сам того не зная. По словам Ионина, Смоленцев, как и другие люди, просто числились в ФГК – якобы представители этой компании намерено предлагали некоторым предприятиями перевести часть их сотрудников на совместительство в ФГК.

Есть предположение, что именно таким образом компания и отчитывалась о создании рабочих мест, чтобы получать налоговые льготы.

"Понятно, что это работа правоохранительных органов, я обратился по данному факту в генпрокуратуру РФ. Но постепенно, это дело спустили в следственный комитет на транспорте, а потом - в прокуратуру на транспорте и в транспортную полицию", - говорит Ионин.

"Здесь мы говорим чисто о 159 и 199 статьях уголовного кодекса, которые могут быть усмотрены, это "мошенничество", "уклонение от налогов". Я знаю, что правоохранительные органы взялись активно за рассмотрение этого вопроса. Однако в ФГК якобы отчитываются о том, что они договорись с прокуратурой транспортной, что дальнейших перспектив этого дела нет", - пояснил депутат.

Проверка ведется уже около двух месяцев, однако продвижения нет. Депутат уверен, что скандал хотят притормозить, он даже называет человека, который может быть замешан в этой истории. Речь идет о бизнесмене, директоре "Транссибурал" Сергее Мазуркевиче, с которым ранее у депутата Ионина был конфликт.

"Тут есть еще одна сторона – это монополизация рынка железнодорожных перевозок. Дело в том, что "Коноваловский рудник" принадлежит ему (Мазуркевичу - прим. ред.), это раз, второе – господин Мазуркевич сегодня снова близко сдружился с ФГК, достаточно сказать, что до сентября месяца он получал вагоны по 950 руб. в день, когда другие предприятия вынуждены брать вагоны на рынке за 2 тыс. – 2 тыс. 300 руб. в день и не всегда могут их взять", – предполагает Дмитрий Ионин.

Получить оперативно комментарий в ФГК Накануне.RU не удалось.

У Ионина и Мазуркевича еще в 2012 году сложились непростые отношения – Ионин, будучи тогда депутатом областного заксобрания, обвинял предприятие Мазуркевича "Транссибурал" в якобы близких отношениях с предприятием "Вторая грузовая компания" (сейчас называется "Федеральная грузовая компания"), якобы он монополизировал рынок железнодорожных перевозок строительных грузов.

Сейчас Ионин намерен придать огласке этот вопрос, также он встретится с руководством генеральной прокуратуры в Москве и озвучит проблему на заседании Госдумы.

ФГК — оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. Центральный офис расположен в Екатеринбурге. В 2010 году в России стартовала реформа вагонного хозяйства с целью создания рыночной конкурентной среды между собственниками и операторами вагонного парка. 24 сентября 2010 года компания с уставным капиталом 46,4 млрд руб. была зарегистрирована в Екатеринбурге, по настоянию губернатора области Александра Мишарина. Одним из условий регистрации в регионе было внесение в октябре 2010 года Свердловской областной думой изменений в положения регионального закона "Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций", предполагающих освобождение от уплаты налога на имущество сроком на три года предприятиям, которые ввели в эксплуатацию железнодорожные вагоны в 2010 году. Основным учредителем и владельцем обыкновенных акций АО "ФГК" является ОАО "Российские железные дороги".