03 Декабря 2018
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Политика Свердловская область

Депутата, обозвавшего журналистов "бестолочами", могут исключить из фракции "СР" в думе Екатеринбурга

В партии "Справедливая Россия" рассмотрят поведение депутата городской думы Екатеринбурга Александра Колесникова, обозвавшего журналистов "бестолочами", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, высказывание Колесникова появилось на фоне обсуждения работы пресс-службы мэрии. Позже Свердловский союз журналистов предложил депутату извиниться за свои слова.

Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы от "СР" Дмитрий Ионин (на фото).

"Сегодня у нас будет региональный совет партии "Справедливая Россия", где мы будем применять меры дисциплинарного характера к господину Колесникову. К сожалению, он не является членом партии, поэтому исключить из партии мы его не можем", - заявил Ионин на пресс-конференции в Екатеринбурге.

По некоторым данным, Колесникова могут исключить из состава фракции в гордуме.

Напомним, ранее стало известно, что Уральский родительский комитет пожалуется на депутата лидеру "СР" Сергею Миронову.

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Депутата, обозвавшего журналистов "бестолочами", могут исключить из фракции "СР" в думе Екатеринбурга

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Теги: Колесников, Справедливая Россия, Екатеринбург



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