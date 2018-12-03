Депутата, обозвавшего журналистов "бестолочами", могут исключить из фракции "СР" в думе Екатеринбурга

В партии "Справедливая Россия" рассмотрят поведение депутата городской думы Екатеринбурга Александра Колесникова, обозвавшего журналистов "бестолочами", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, высказывание Колесникова появилось на фоне обсуждения работы пресс-службы мэрии. Позже Свердловский союз журналистов предложил депутату извиниться за свои слова.

Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы от "СР" Дмитрий Ионин (на фото).

"Сегодня у нас будет региональный совет партии "Справедливая Россия", где мы будем применять меры дисциплинарного характера к господину Колесникову. К сожалению, он не является членом партии, поэтому исключить из партии мы его не можем", - заявил Ионин на пресс-конференции в Екатеринбурге.

По некоторым данным, Колесникова могут исключить из состава фракции в гордуме.

Напомним, ранее стало известно, что Уральский родительский комитет пожалуется на депутата лидеру "СР" Сергею Миронову.