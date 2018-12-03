В Тюмени стартовал форум "Жизнь без преград" посвященный Всероссийскому дню инвалидов

03 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азовский инцидент: постскриптум

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Тюменская область Уральский ФО

В Тюмени стартовал форум "Жизнь без преград" посвященный Всероссийскому дню инвалидов

В Тюмени стартовал областной форум "Жизнь без преград", посвященный Всероссийскому дню инвалидов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области он пройдет с 3 по 14 декабря. Его участниками станут более 250 человек - среди них родители и дети, с особыми образовательными потребностями, педагоги, работающие с детьми ОВЗ, представители общественных организаций.

В первую неделю декабря для логопедов и заместителей директоров школ пройдут семинары методиста московского центра "Практик" Ольги Ишимовой. Семинар будет посвящен перспективам развития образования детей с ОВЗ и их логопедическом сопровождении.

8 декабря в школе №70 состоится "Калейдоскоп открытых практик". Будут работать лабораториумы по художественному, вокальному, спортивному, творческому, театральному направлению. Родителям в рамках презентации "родительского клуба" расскажут об оказании психологической и информационной помощи семьям, воспитывающим детей с расстройствами аутистического спектра и (или) тяжелыми множественными нарушениями развития. Также пройдут мастер-классы по коррекционному сопровождению детей с ОВЗ. Завершится мероприятие праздничным концертом.

Вторая неделя посвящена "Школе родительского мастерства" а рамках которого пройдут семинары для психологов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Тюмени стартовал форум "Жизнь без преград" посвященный Всероссийскому дню инвалидов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Жизнь без преград, форум, всероссийский день инвалидов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 2515

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети