В Тюмени стартовал форум "Жизнь без преград" посвященный Всероссийскому дню инвалидов

В Тюмени стартовал областной форум "Жизнь без преград", посвященный Всероссийскому дню инвалидов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области он пройдет с 3 по 14 декабря. Его участниками станут более 250 человек - среди них родители и дети, с особыми образовательными потребностями, педагоги, работающие с детьми ОВЗ, представители общественных организаций.

В первую неделю декабря для логопедов и заместителей директоров школ пройдут семинары методиста московского центра "Практик" Ольги Ишимовой. Семинар будет посвящен перспективам развития образования детей с ОВЗ и их логопедическом сопровождении.

8 декабря в школе №70 состоится "Калейдоскоп открытых практик". Будут работать лабораториумы по художественному, вокальному, спортивному, творческому, театральному направлению. Родителям в рамках презентации "родительского клуба" расскажут об оказании психологической и информационной помощи семьям, воспитывающим детей с расстройствами аутистического спектра и (или) тяжелыми множественными нарушениями развития. Также пройдут мастер-классы по коррекционному сопровождению детей с ОВЗ. Завершится мероприятие праздничным концертом.

Вторая неделя посвящена "Школе родительского мастерства" а рамках которого пройдут семинары для психологов.