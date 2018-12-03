"Победа" предложила ввести плату за регистрацию в аэропортах

Авиакомпания "Победа" предложила ввести плату за регистрацию пассажиров в аэропортах. Предполагается, что сбор составит около тысячи рублей с человека.

За счет этого перевозчики смогут снизить цены на билеты, заявил РБК гендиректор лоукостера Андрей Калмыков.

Сейчас, по его словам, даже если клиент регистрируется онлайн, авиакомпания все равно платит аэропорту за эту услугу, которая фактически не используется. И эти расходы закладываются в цену билета.

Напомним, недавно Верховный суд РФ отклонил жалобу "Победы", которая просил ограничить размер бесплатной ручной клади. После этого Калмыков сообщил, что авиакомпания установит "смешные габариты ручной клади".

Также сообщалось, что "Победа" повысит минимальный тариф на провоз багажа до 10 кг из-за требований московского УФАС.