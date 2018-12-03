03 Декабря 2018
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Политика Тюменская область Уральский ФО

Депутата Бундестага в Тюмени назвал санкции провалом дипломатии

Санкции против России не зависят ни от Крыма, ни от Скрипалей, ни от кораблей, заявил депутат Бундестага ФРГ, член партии Alternative für Deutschland Вальдемар Гердт. Председатель народного совета российских немцев Германии в составе делегации Германии прибыл в Тюмень для обсуждения темы инвестиционного сотрудничества.

По его мнению, нагнетание обстановки вокруг России на международной арене имеет идеологический интерес.

"Кто-то очень переживает, что ресурсы, которыми обладает Россия, соединятся с тем потенциалом, который имеет Европа, в частности Германия. И тот, кто этого опасается, будет и далее нагнетать обстановку, чтобы продлить санкции", - сказал он в интервью "Тюменской линии".

У европейского континента нет будущего без дружбы с Россией, уверен политик, санкции против России не приносят пользы ни российскому, ни немецкому народам:

"Мне говорят: санкции - это старый дипломатический метод. Я считаю, что санкции - это провал дипломатии. Они были навязаны нам из-за океана. Можно даже посмотреть на их официальные страницы. По-моему, Джон Маккейн публиковал статью, в которой он удивлялся, с какой наивностью и легкостью Европа поддалась на санкции, вредящие ей"".

Вальдемар Гердт вместе с делегацией Германии посетил тюменские предприятия, а также компании региона с немецким капиталом. Завтра политик примет участие в Международной научно-практической конференции "Промышленность региона: взгляд в будущее".

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Депутата Бундестага в Тюмени назвал санкции провалом дипломатии

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Теги: Вальдемар Гердт, Alternative für Deutschland



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