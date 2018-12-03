03 Декабря 2018
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Политика Центральный ФО В России

Послание президента состоится в 2019 году

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию состоится в 2019 году, конкретная дата пока не определена. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"В декабре послания не будет. Оно состоится в следующем году", - сказал представитель Кремля.

Ранее Песков допускал, что послание не состоится до Нового года.

Как сообщало Накануне.RU, в декабре пройдет традиционная большая пресс-конференция Владимира Путина. В прошлом году она состоялась до послания Федеральному собранию, а не после. Послание было перенесено на 2018 год. Перенос сроков выступления связывали с логикой предстоящей президентской кампании.

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Послание президента состоится в 2019 году

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Теги: послание, Федеральное Собрание, Владимир Путин, Дмитрий Песков



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