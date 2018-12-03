Пять причин: "Единая Россия" подходит к съезду в состоянии кризиса

7-8 ноября в Москве пройдет съезд партии "Единая Россия", будут обозначены приоритетные задачи на ближайшее время и приняты решения по внесению изменений в Устав партии, сообщает пресс-служба "Единой России". Секретарь генсовета Андрей Турчак заявил, что во время съезда будет приниматься второй пакет кадровой ротации, произойдут изменения и в составе генерального совета, и в структуре работы МКС.

Политолог, генеральный директор НП "Институт политических исследований", член партии "Единая Россия" Сергей Марков считает, что этот съезд станет "эпохальным", так как сегодня "ЕР" находится в состоянии кризиса, поэтому будут приниматься решения, как из него выйти.

Первый элемент кризиса, по мнению эксперта, связан с поражением партии в нескольких регионах во время выборов. Очень серьезно и то, что в Приморском крае Олег Кожемяко идет как надпартийный кандидат: "Получается так, что структуры "Единой России" задействованы, но задействованы скрытно от избирателей. Получается, что настолько серьезные имиджевые издержки в глазах избирателей, что приходится скрывать имя партии "Единой России", несмотря на то, что ее структура работает. То есть это можно назвать "имиджевым кризисом".

Также в партии идет борьба различных группировок, Марков называет среди них группировку Вячеслава Володина и Сергея Неверова - один долгое время курировал партию, их интересы тесно связаны, за ними закреплен неформальный лозунг "партии за фракции" - то есть ими отстаивается идея, что парламентская фракция, принимающая законы, является ключевой структурой. Володина на съезде не будет, зато Неверов отказался от зарубежной поездки в пользу съезда.

"Вторую группировку представляет Андрей Турчак, который имеет какую-то независимую легитимность. И третья влиятельная группа – это первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. В сферу компетенцию первого замглавы традиционно входит правящая партия и вообще работа с партиями. Здесь мы видим, что влияние Сергея Кириенко на "Единую Россию" есть, оно растет, но оно еще не является преобладающим. В то время как, например, ОНФ полностью контролируется Сергеем Кириенко – это показал последний съезд ОНФ", – говорит Марков.

Третья составляющая кризиса, по мнению эксперта, это спорные заявления отдельных представителей "Единой России" – они наносят сильный удар по имиджу всей партии. Антисоциальные "перлы" вызывают множество дискуссии в самой партии.

"Возможно, требуется больше дисциплины, чтобы не говорили таких глупостей, что "государство не просило вас рожать" и то, что можно прожить на 3,5 тысячи рублей – это кризис управляемости политических структур, если они позволяют себе все это говорить. Если мелкая чиновница из "Единой России" или депутат говорит такое, что просаживает рейтинг всей партии почти на процент на общефедеральном уровне, а еще раз кто-то скажет такое – вообще ничего от рейтинга не останется".

Также большой проблемой для "Единой России" является то, что эксперт называет "бюрократизацией партии" – вымываются и выталкиваются яркие личности, остается "серая масса".

"Эта тенденция продолжается. Например, в связи с пенсионной "реформой" достаточно яркие люди, такие как Сергей Железняк, Наталья Поклонская тоже де-факто выталкиваются из партии. Бюрократизация и "осерение" партии требует очень серьезного кадрового обновления", – говорит Марков.

Пятая составляющая кризиса, как это ни странно, заключается в плохих взаимоотношениях партии с Правительством, и это при том, что председатель Правительства и глава партии – одно лицо. Здесь же и проблема с пенсионной "реформой", ответственность за которую, как считает эксперт, незаслуженно водрузили только на партию, хотя решение принималось Правительством, а если точнее – финансово-экономическим блоком Правительства.

"Но при этом Правительство разработало эту в политическом смысле самоубийственную пенсионную реформу, а потом ушло от ответственности, заставило именно "Единую Россию" принять на себя политическую ответственность за пенсионную реформу. А дальше пойдут другие реформы по той же схеме, где ответственна будет "ЕР" – обложение налогом самозанятых, реформа, которая наносит сильнейший имиджевый удар по партии", – говорит Марков.

С такими большими проблемами партия подходит к этому съезду, по мнению Сергей Маркова, данный съезд может стать одним из ключевых, так как перед ним стоит задача значительного оздоровления партии, принятия более эффективной политической стратегии. Известно также, что съезд посетит президент.

Политолог, декан факультета социологии и политологии Финансового университета Александр Шатилов считает, что таким образом Владимир Путин намерен поддержать "ЕР" – "подставить плечо" в кризисной ситуации.

"За партией тянется шлейф различного рода скандалов, конфликтов, проблемных ситуаций, здесь, мне кажется, требуется имиджевое обновление и, может, где-то даже кадровое. Подобная работа будет инициирована – и даже может быть инициирована Путиным. С другой стороны, Владимир Путин, как мне кажется, хочет продемонстрировать партии некоторую поддержку "единороссам", которые сейчас оказались в кризисной ситуации – это в духе президента, который своих союзников и партнеров не бросает", – уверен Шатилов.

Эксперт полагает, что на этом съезде будет принято решение об определенном ребрендинге в партии. Напомним, ранее "ЕР" уже выступила с новой концепцией "партии малых дел", но рейтинги этим не спасла. Одновременно с этим в кулуарах власти заговорили о создании новой партии, которая начнет играть большую роль в политической системе, в то время как "Единая Россия" от власти будет дистанцирована, но своим посещением съезда Путин показывает, что создание некой новой партии пока откладывается. Вообще, как рассуждают эксперты, сейчас наступает период переоценки всей политической системы, итоги выборного года показали, какими успешными могут стать кандидаты от КПРФ или ЛДПР, справится ли партия власти с новыми вызовами и останется ли она "партией власти" – вот главный вопрос. Телеграм-канал Давыдов.Индекс пишет, что "итоги съезда составят повестку партийного процесса на последующие годы".

"Определенную реформацию есть смысл провести, нужно договориться об общих правилах игры внутри партии, надо минимизировать какую-то "отсебятину" на местах, которая зачастую идет от лица партии, позаботиться об имидже "Единой России" – речь не идет о кардинальных шагах, но, по крайней мере, с точки зрения позиционирования в обществе должен быть проведен ребрендинг, чтобы "Единая Россия" воспринималась не как партия чиновников, а как партия народа", – говорит Александр Шатилов.

Возможно ли это после всех антисоциальных инициатив Владимира Путина и Дмитрия Медведева, предпринятых сразу после выборов президента – в этом, пожалуй, состоит одно из главных противоречий внутренней политики.