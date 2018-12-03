В Екатеринбурге нашли место для жилого комплекса из-за которого хотели снести ДК "Химмаш"

Бизнесмен Валерий Савельев, которому принадлежит ДК "Химмаш"(через его инвестиционную компанию "AVS Group") в Екатеринбурге нашёл новое место для строительства жилого комплекса. До этого он планировал снести дом культуры

Как рассказала Накануне.RU участница инициативной группы по спасению учреждения культуры Оксана Захватошина, речь идёт об участке на улице Рощинская.

Напомним, что мэрия Екатеринбурга начала работу по сохранению ДК, включая его секции, кружи и в целом социальную составляющую. Администрация примет меры для сохранения дома культуры "Химмаш".

"Мы не собираемся останавливаться, ведь пока это только слова. Решение было намеренно затянуто, а бюджет уже практически принят и в нём нет статьи на ремонт ДК, а значит время будет оттянуто ещё надолго. Конечно, такое заявление очень радует, но результата всё-таки нет", - добавила Захватошина.

Инициативная группа встретиться с мэром города Александром Высокинским уже 12 декабря.

Ранее в пресс-службе инвестиционной компании "AVS Group" сообщили, что с весны этого года между городом, областью и компанией идёт диалог по замене земельного участка, на котором находится ДК "Химмаш".

Напомним, граждане боятся, что собственник - компания "AVS Group" - снесет учреждение и построит на его месте жилой комплекс с административными помещениями. Неравнодушные екатеринбуржцы уже не раз проводили акции в защиту ДК "Химмаш". Инициативная группа в марте принесла в приемную Владимира Путина более 5 тыс. подписей.

Ранее министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина прислала письменный ответ о том, что ДК "Химмаш" сносить не будут.