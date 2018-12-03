В Екатеринбурге нашли место для жилого комплекса из-за которого хотели снести ДК "Химмаш"

03 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азовский инцидент: постскриптум

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

В Екатеринбурге нашли место для жилого комплекса из-за которого хотели снести ДК "Химмаш"

Бизнесмен Валерий Савельев, которому принадлежит ДК "Химмаш"(через его инвестиционную компанию "AVS Group") в Екатеринбурге нашёл новое место для строительства жилого комплекса. До этого он планировал снести дом культуры

Как рассказала Накануне.RU участница инициативной группы по спасению учреждения культуры Оксана Захватошина, речь идёт об участке на улице Рощинская.

Напомним, что мэрия Екатеринбурга начала работу по сохранению ДК, включая его секции, кружи и в целом социальную составляющую. Администрация примет меры для сохранения дома культуры "Химмаш".

"Мы не собираемся останавливаться, ведь пока это только слова. Решение было намеренно затянуто, а бюджет уже практически принят и в нём нет статьи на ремонт ДК, а значит время будет оттянуто ещё надолго. Конечно, такое заявление очень радует, но результата всё-таки нет", - добавила Захватошина.

Инициативная группа встретиться с мэром города Александром Высокинским уже 12 декабря.

Ранее в пресс-службе инвестиционной компании "AVS Group" сообщили, что с весны этого года между городом, областью и компанией идёт диалог по замене земельного участка, на котором находится ДК "Химмаш".

Напомним, граждане боятся, что собственник - компания "AVS Group" - снесет учреждение и построит на его месте жилой комплекс с административными помещениями. Неравнодушные екатеринбуржцы уже не раз проводили акции в защиту ДК "Химмаш". Инициативная группа в марте принесла в приемную Владимира Путина более 5 тыс. подписей.

Ранее министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина прислала письменный ответ о том, что ДК "Химмаш" сносить не будут.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге нашли место для жилого комплекса из-за которого хотели снести ДК "Химмаш"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дк химмаш, петиция, андрей рожков, уральские пельмени, снос здания



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.11.2018 17:50 Мск Жителям уральской столицы удалось отстоять ДК "Химмаш"
Ранее 30.11.2018 08:56 Мск Петиция Андрея Рожкова из "Уральских пельменей" в поддержку ДК "Химмаш" собрала уже более 83 тысяч подписей
Ранее 08.11.2018 10:13 Мск Карнавала не будет. Власти выгоняют детей из ДК "Химмаш" перед Новым годом
Ранее 08.11.2018 01:19 Мск Шоумен Андрей Рожков призвал спасти ДК "Химмаш" в Екатеринбурге
Ранее 23.08.2018 16:07 Мск Екатеринбуржцы под дождем митингуют против пенсионной "реформы" и закрытия ДК "Химмаш"
Ранее 23.08.2018 01:22 Мск Жители Екатеринбурга выйдут на новый митинг против закрытия ДК "Химмаш" и потребуют отставки Савельева
Ранее 01.06.2018 16:36 Мск Защитники ДК "Химмаш" устроили концерт, хотя чиновники запретили его
Ранее 30.05.2018 10:16 Мск Защитникам ДК "Химмаш" в Екатеринбурге разрешили устроить уличный концерт в День защиты детей
Ранее 11.05.2018 17:32 Мск Снос отменяется? ДК "Химмаш" может перейти в госсобственность
Ранее 20.04.2018 11:47 Мск ДК "Химмаш" в Екатеринбурге закрывают в День защиты детей
Ранее 13.04.2018 18:55 Мск "Митинг с улыбкой на лице". У екатеринбургского ДК "Химмаш" состоялся праздничный митинг-концерт в защиту здания
Ранее 13.04.2018 09:32 Мск Несмотря на новые обещания властей, в поддержку ДК "Химмаш" устроят концерт с салютом
Ранее 12.04.2018 12:59 Мск Власти заявили, что сохранят ДК "Химмаш" в Екатеринбурге
Ранее 11.04.2018 09:59 Мск Защитники ДК "Химмаш" выйдут на очередной митинг в Екатеринбурге
Ранее 29.03.2018 14:31 Мск Разрешение на реконструкцию и снос ДК "Химмаш" в Екатеринбурге не выдавалось
Ранее 22.03.2018 08:29 Мск Оставить или снести? В мэрии Екатеринбурга не могут решить судьбу ДК "Химмаш"
Ранее 14.03.2018 14:13 Мск Пять тысяч подписей против сноса ДК "Химмаш" в Екатеринбурге передали Путину
Ранее 11.03.2018 14:19 Мск Митинг-концерт: в Екатеринбурге со сносом ДК "Химмаш" жители борются песнями и танцами
Ранее 06.03.2018 15:50 Мск В Екатеринбурге пройдёт ещё один митинг против сноса ДК "Химмаш"
Ранее 22.02.2018 11:00 Мск "Живи, наш ДК Химмаш!" Жители Екатеринбурга переживают, мэрия успокаивает: очаг культуры будет работать

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 2526

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети