ДНР: Украина готовит кровавую провокацию для ракетного удара по Донбассу

Украина рассматривает несколько вариантов агрессии против Донбасса. О них, ссылаясь на данные разведки, заявил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он отметил, что получены достоверные данные о подготовке нескольких вариантов наступления. Так, на горловском направлении планируется провести химическую атаку в городах, захваченных украинской армией. Другой вариант рассчитан на организацию кровопролитной провокации в Мариуполе с множеством жертв среди мирного населения. Это будет использовано как повод для нанесения массированного ракетного удара по критически важным объектам ДНР и ЛНР.

В руководстве ДНР считают, что это может быть использовано для продления введенного 28 ноября на Украине военного положения, проведения тотальной мобилизации и создания "образа тирана" в лице руководства ДНР.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР, ее подразделения проходят интенсивную боевую подготовку на случай отражения наступления ВСУ.

Напомним, в ноябре в Донбасс прибыли британские военные для организации химической провокации, возможно на химическом гиганте "Стирол". Также ВСУ отрабатывают тактику уличных боев в зоне химического заражения.