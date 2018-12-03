03 Декабря 2018
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

ДНР: Украина готовит кровавую провокацию для ракетного удара по Донбассу

Украина рассматривает несколько вариантов агрессии против Донбасса. О них, ссылаясь на данные разведки, заявил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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Он отметил, что получены достоверные данные о подготовке нескольких вариантов наступления. Так, на горловском направлении планируется провести химическую атаку в городах, захваченных украинской армией. Другой вариант рассчитан на организацию кровопролитной провокации в Мариуполе с множеством жертв среди мирного населения. Это будет использовано как повод для нанесения массированного ракетного удара по критически важным объектам ДНР и ЛНР.

В руководстве ДНР считают, что это может быть использовано для продления введенного 28 ноября на Украине военного положения, проведения тотальной мобилизации и создания "образа тирана" в лице руководства ДНР.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР, ее подразделения проходят интенсивную боевую подготовку на случай отражения наступления ВСУ.

Напомним, в ноябре в Донбасс прибыли британские военные для организации химической провокации, возможно на химическом гиганте "Стирол". Также ВСУ отрабатывают тактику уличных боев в зоне химического заражения.

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ДНР: Украина готовит кровавую провокацию для ракетного удара по Донбассу

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Теги: Украина, ДНР, Донбасс, ВСУ



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