"Федотов остался председательствовать". Путин утвердил новый состав СПЧ

Президент РФ Владимир Путин утвердил новый состав президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В обновленный состав вошел 51 человек. Председателем совета остался Михаил Федотов. Также в совете сохранили свои места глава МХГ Людмила Алексеева, журналист Николай Сванидзер.

Среди новых членов СПЧ - кинорежиссер Александр Сокуров, адвокат Генри Резник, политолог Екатерина Шульман, бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина и ряд других деятелей.

Указ подписан 3 декабря.