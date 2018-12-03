03 Декабря 2018
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"Федотов остался председательствовать". Путин утвердил новый состав СПЧ

Президент РФ Владимир Путин утвердил новый состав президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В обновленный состав вошел 51 человек. Председателем совета остался Михаил Федотов. Также в совете сохранили свои места глава МХГ Людмила Алексеева, журналист Николай Сванидзер.

Среди новых членов СПЧ - кинорежиссер Александр Сокуров, адвокат Генри Резник, политолог Екатерина Шульман, бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина и ряд других деятелей.

Указ подписан 3 декабря.

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"Федотов остался председательствовать". Путин утвердил новый состав СПЧ

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Теги: СПЧ, Владимир Путин, состав, совет, Михаил Федотов



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