03 Декабря 2018
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Происшествия Северо-Западный ФО В России

Женщина, продавшая младенца в Петербурге, получила более 3,5 лет колонии

В Петербурге женщину признали виновной в продаже своего новорожденного ребенка. Ее отправили в колонию.

Напомним, 12 сентября гражданка Узбекистана около одного из домов по улице Кораблестроителей за 280 тыс. руб. продала своего сына, родившегося 7 сентября этого года. Однако покупателем выступил полицейский под прикрытием.

Сразу после сделки узбечку задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, приговором суда женщине назначено наказание в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы. Отбывать срок ей предстоит в исправительной колонии общего режима.

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Женщина, продавшая младенца в Петербурге, получила более 3,5 лет колонии

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Теги: Петербург, младенец, продажа, суд, приговор



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.09.2018 10:25 Мск В Петербурге задержана женщина, продавшая младенца за 280 тысяч рублей

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