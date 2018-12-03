Женщина, продавшая младенца в Петербурге, получила более 3,5 лет колонии

В Петербурге женщину признали виновной в продаже своего новорожденного ребенка. Ее отправили в колонию.

Напомним, 12 сентября гражданка Узбекистана около одного из домов по улице Кораблестроителей за 280 тыс. руб. продала своего сына, родившегося 7 сентября этого года. Однако покупателем выступил полицейский под прикрытием.

Сразу после сделки узбечку задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, приговором суда женщине назначено наказание в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы. Отбывать срок ей предстоит в исправительной колонии общего режима.