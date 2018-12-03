Срочно! В Кургане задержан насильник-рецидивист

В мае этого года житель Кургана освободился из колонии, в которой отбывал срок за совершение насильственных действий. Однако на путь исправления так и не встал.

Поздно вечером 28 ноября злоумышленник во дворе одного из домов на улице Пушкина в Кургане напал на девушку, которая шла домой, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Нападавший изнасиловал несчастную, а также совершил в отношении своей жертвы насильственные действия сексуального характера. После этого курганец убежал, но в течение суток личность его была установлена и мужчину задержали.

1 декабря ему предъявлено обвинение, свою вину он признал полностью.