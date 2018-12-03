Сегодня в Пермь вернется обновленное антивандальное "Счастье не за горами"

Арт-объект "Счастье не за горами" сегодня вернется в Пермь. По информации пресс-службы администрации Перми подрядчик приступил к подготовке места, передает корреспондент Накануне.RU.

Работники должны очистить и покрасить бетонное ограждение.

Напомним, восстановительные работы ведет Центр охраны памятников. Вместе с проектной организацией и автором арт-объекта Борисом Матросовым они усовершенствовали арт-объект: металлический каркас букв сделали из толстостенной металлической трубы, а буквы – из влагостойкой фанеры. Готовые конструкции закрепят к существующему бетонному ограждению набережной распорными анкерами. Кроме того, была рассчитана нагрузка ветра с особым упором на те буквы, которые меньше всего соприкасаются с бетонным ограждением набережной.

Как сообщалось ранее, пермский художник в начале октября заменил слово "счастье" на "смерть". После этого арт-объект убрали на реставрацию, а прилегающую к нему площадку оснастили видеокамерами. Начальная стоимость закупки составила 483 тыс. руб. Творец был оштрафован на 15 тыс. руб. Оспаривать это решение он не собирается.