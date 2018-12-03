МИД Японии: Мирный договор с Россией будет подписан лишь после решения территориальных споров

Министерства иностранных дел России и Японии занялись подготовкой к заключению мирного договора на основе декларации 1956 г. Специальными представителями по этому вопросу, как передаёт The Japan Times, станут заместители глав внешнеполитических ведомств Игорь Моргулов и Такео Мори. Кроме того, министры иностранных дел Сергей Лавров и Таро Коно проведут переговоры в преддверии январского визита в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

В декларации 1956 г. содержится пункт о том, что остров Шикотан и группа островов Хабомаи будут переданы Японии после заключения мирного договора.

Вместе с тем, Япония не готова на ответные уступки, например, по ситуации на Украине. Как отмечает издание, Абэ выразил обеспокоенность задержанием трёх украинских кораблей и понадеялся на скорое освобождение их экипажей. Более того, заключение мирного договора на основании декларации 1956 г. не противоречит давним желаниям Токио получить четыре южнокурильских острова. В мирном договоре может быть прописан приорит передачи Шикотана и Хабомаи, а переговоры о статусе остальных островов могут продолжиться.

Министр иностранных дел Японии Таро Коно сегодня заявил, что базовая позиция Японии, включающая подписание мирного договора только после "решения территориальной проблемы", не изменилась. Именно с этой позиции японские дипломаты планируют вести дальнейшие переговоры с Россией. При этом, как сообщает ТАСС, японская сторона не говорит о терминах "возвращение" или "передача", сами они пока не разглашаются за пределами переговорного процесса.

Напомним, социологические опросы, недавно проведённые "Левада-центром", показали, будто российские граждане стали лучше относиться к возможности передачи Курил, чем годом ранее. Некоторые эксперты сочли, что такого рода опросами власть "готовит" население к сдаче Курил.