На Ямале экс-силовик, который пришел проверять заявление и начал палить по окнам и дверям из "травмата", получил "условку"

Прокуратура добилась обвинительного приговора для бывшего помощника участкового в селе Новый Порт Алексея Тихова, который пришел проверять заявление и начал палить по окнам и дверям из "травмата".

Напомним, 18 октября 2016 г. пьяный силовик прибыл по вызову – житель Нового Порта пожаловался на то, что его топят соседи сверху. Поднявшись на второй этаж, Тихов без разрешения жильцов проник в их квартиру. Там он достал пистолет, навел его поочередно на двух женщин и мужчину. После он выстрелил в стену вблизи г одной из потерпевших и в окно.

Хозяйка квартиры сообщила о неподобающем поведении полицейского в прокуратуру Ямальского района, которая провела проверку. Узнав об этом, Тихов 22 октября 2016 г., желая избежать уголовной ответственности, вновь без согласия вломился в квартиру потерпевших. Там он деформировал повреждения от пуль в стенах, желая выдать их за бытовые, а не огнестрельные.

Незаконный оправдательный приговор отменен 18 апреля 2018 г., дело ушло на новое разбирательство. 30 ноября Ямальский районный суд наказал бывшего силовика тремя с половиной годами условно с испытательным сроком в четыре года. После получения приговора будет решен вопрос об обжаловании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.