03 Декабря 2018
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Происшествия Челябинская область

На Южном Урале муж, узнав об измене жены, заживо сжег ее и соперника в автомобиле

16 лет в колонии строгого режима дали 39-летнему Василию Борисенко - его признали виновным в умышленном двойном убийстве.

Ночью 3 января этого года он узнал, что его жена изменяет ему с другим мужчиной, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Злоумышленник находился в пьяном состоянии и избил обоих до того, что они потеряли сознание. Потом он закинул их в багажник автомобиля, вывез в лес и поджег машину. Мужчина и женщина сгорели заживо.

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На Южном Урале муж, узнав об измене жены, заживо сжег ее и соперника в автомобиле

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Теги: муж, жена, измена, суд, Василий Борисенко



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