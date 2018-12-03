На Южном Урале муж, узнав об измене жены, заживо сжег ее и соперника в автомобиле

16 лет в колонии строгого режима дали 39-летнему Василию Борисенко - его признали виновным в умышленном двойном убийстве.

Ночью 3 января этого года он узнал, что его жена изменяет ему с другим мужчиной, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Злоумышленник находился в пьяном состоянии и избил обоих до того, что они потеряли сознание. Потом он закинул их в багажник автомобиля, вывез в лес и поджег машину. Мужчина и женщина сгорели заживо.