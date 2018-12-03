Бес в ребро: новая девушка рокера Кузьмина на 37 лет младше своего "бойфренда"

В сети обсуждают первое появление новой пары на публике – в минувшие выходные музыкант Владимир Кузьмин (63) появился перед журналистами и зрителями с юной пассией – 26-летней блондинкой Светланой. По данным российских таблоидов, девушка является менеджером и помощницей артиста. А мероприятие, на которое они вместе пришли – запись церемонии "Песня года" в "Олимпийском" (Москва).

В июне этого года Кузьмин сообщил о разводе с Екатериной. С этой девушкой он прожил 17 лет, она на 27 лет моложе Владимира.

Личная жизнь Кузьмина всегда привлекала внимание едва ли не большее, чем его творчество. Артист был женат три раза, но еще у него было много громких романов.

На поэтессе Татьяне Артемьевой он был женат с 1977 по 1985 год – она написала стихи к нескольким его песням. У пары родилось трое детей (двое из них – Елизавета и Степан – погибли при трагических обстоятельствах). В 1990 году вступил в брак с американской фотомоделью Келли Керзон. Семь лет (до 2000 года) Кузьмин жил с актрисой Верой Сотниковой. На Екатерине Трофимовой женился в 2001 году, когда той было 19.

Кроме упомянутых троих детей от первого брака у Кузьмина родились еще две внебрачные дочери: Марта Кузьмина (1986) от Ирины Мильциной и Николь (1987) от мулатки из Ростова-на-Дону Татьяны Муинго, бывшей поклонницы Кузьмина. Есть также приёмный сын Никита Кузьмин (1987).