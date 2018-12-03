"Союз" с тремя космонавтами вышел на орбиту и взял курс на МКС

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-11".

На его борту - Олег Кононенко, Давид Сен-Жак и NASA Энн Макклейн.

Как сообщает Роскосмос в твиттере, корабль успешно выведен на целевую орбиту. Стыковка с МКС запланирована в 20:36 мск.

#СоюзМС11: 528 секунд → корабль успешно выведен на целевую орбиту!



Олег Кононенко, @Astro_DavidS и @AstroAnnimal направляются к Международной космической станции. Стыковка запланирована в 20:36 мск.



Трансляция будет доступна с 20:00 мск. pic.twitter.com/v0dqBqt9oo — РОСКОСМОС (@roscosmos) 3 декабря 2018 г.

Отметим, это первый после октябрьского ЧП полет пилотируемого "Союза" к МКС.

Напомним, в октябре произошла авария с кораблем Союз МС-10, который должен был доставить на станцию предыдущий экипаж. ЧП произошло из-за неоткрытия сопла увода бокового блока первой ступени этой ракеты, заявил председатель аварийной комиссии Олег Скоробогатов.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что авария произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней.