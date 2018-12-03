"Союз" с тремя космонавтами вышел на орбиту и взял курс на МКС
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-11".
На его борту - Олег Кононенко, Давид Сен-Жак и NASA Энн Макклейн.
Как сообщает Роскосмос в твиттере, корабль успешно выведен на целевую орбиту. Стыковка с МКС запланирована в 20:36 мск.
#СоюзМС11: 528 секунд → корабль успешно выведен на целевую орбиту!— РОСКОСМОС (@roscosmos) 3 декабря 2018 г.
Олег Кононенко, @Astro_DavidS и @AstroAnnimal направляются к Международной космической станции. Стыковка запланирована в 20:36 мск.
Трансляция будет доступна с 20:00 мск. pic.twitter.com/v0dqBqt9oo
Отметим, это первый после октябрьского ЧП полет пилотируемого "Союза" к МКС.
Напомним, в октябре произошла авария с кораблем Союз МС-10, который должен был доставить на станцию предыдущий экипаж. ЧП произошло из-за неоткрытия сопла увода бокового блока первой ступени этой ракеты, заявил председатель аварийной комиссии Олег Скоробогатов.
Ранее в Роскосмосе сообщили, что авария произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней.