03 Декабря 2018
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Наука и техника В России

"Союз" с тремя космонавтами вышел на орбиту и взял курс на МКС

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-11".

На его борту - Олег Кононенко, Давид Сен-Жак и NASA Энн Макклейн.

Как сообщает Роскосмос в твиттере, корабль успешно выведен на целевую орбиту. Стыковка с МКС запланирована в 20:36 мск.

Отметим, это первый после октябрьского ЧП полет пилотируемого "Союза" к МКС.

Напомним, в октябре произошла авария с кораблем Союз МС-10, который должен был доставить на станцию предыдущий экипаж. ЧП произошло из-за неоткрытия сопла увода бокового блока первой ступени этой ракеты, заявил председатель аварийной комиссии Олег Скоробогатов.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что авария произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней.

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"Союз" с тремя космонавтами вышел на орбиту и взял курс на МКС

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Теги: союз мс-11, мкс, байконур



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