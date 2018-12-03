Футболисты "Урала" будут готовиться к матчу со "Спартаком" в Краснодаре

В понедельник футболисты "Урала" начали подготовку к матчу 1/4 финала Кубка России против московского "Спартака".

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, игроки остались в Краснодаре после вчерашнего матча с одноименным клубом. Сегодня они провели там тренировку.

Футболисты, которые во встрече 16-го тура РПЛ выходили на поле, занимались восстановлением, а у второй группы состоялась полноценная тренировка. Завтра уральцы проведут еще одно занятие в Краснодаре, а затем отправятся на игру в столицу.

Напомним, первый кубковый матч между "Уралом" и "Спартаком" состоится вечером 5 декабря в Москве. Ответная встреча пройдет в следующем году в Екатеринбурге.