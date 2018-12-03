Минобороны рассекретило документы о боях под Москвой в 1941 году

Минобороны РФ рассекретило документы о боевых действиях под Москвой в 1941 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Публикация документов приурочена ко Дню неизвестного солдата. В частности обнародован журнал боевых действий 354 стрелковой дивизии из состава 16-ой армии, где отражены события тех дней.

"В журнале боевых действий 354-стрелковой дивизии отражены события боев под Москвой, когда бойцы Красной армии противостояли ожесточенному натиску врага, рвавшегося к столице", - отметили в Минобороны.

Согласно опубликованной оперативной сводке, за десять дней боев 354-ая стрелковая дивизия потеряла 3 тыс. 159 человек личного состава. К 14 декабря части дивизии достигли берегов Истринского водохранилища.

Командовал 354 стрелковой дивизией полковник Алексеев Дмитрий Федорович, военным комиссаром был полковой комиссар Белобородов Василий Иванович, уточняется в документах.