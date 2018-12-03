03 Декабря 2018
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Минобороны рассекретило документы о боях под Москвой в 1941 году

Минобороны РФ рассекретило документы о боевых действиях под Москвой в 1941 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Публикация документов приурочена ко Дню неизвестного солдата. В частности обнародован журнал боевых действий 354 стрелковой дивизии из состава 16-ой армии, где отражены события тех дней.

"В журнале боевых действий 354-стрелковой дивизии отражены события боев под Москвой, когда бойцы Красной армии противостояли ожесточенному натиску врага, рвавшегося к столице", - отметили в Минобороны.

Согласно опубликованной оперативной сводке, за десять дней боев 354-ая стрелковая дивизия потеряла 3 тыс. 159 человек личного состава. К 14 декабря части дивизии достигли берегов Истринского водохранилища.

журнал боевых действий под Москвой 1941 года, Минобороны(2018)|Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Командовал 354 стрелковой дивизией полковник Алексеев Дмитрий Федорович, военным комиссаром был полковой комиссар Белобородов Василий Иванович, уточняется в документах.

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Минобороны рассекретило документы о боях под Москвой в 1941 году

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Теги: Минобороны РФ, журнал боевых действий, Москва, 1941 год



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