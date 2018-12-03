"Провоцирует напряженность": Кремль ответил на слова Порошенко о "планах" РФ занять Бердянск и Мариуполь

В Кремле прокомментировали заявление украинского президента Петра Порошенко о "планах" Москвы захватить Бердянск и Мариуполь.

Ранее президент Украины заявил, что Россия якобы претендует на Бердянск и Мариуполь, чтобы получить наземный коридор из Донбасса в Крым. Данное высказывание ранее оценили в МИД России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это утверждение "абсолютно абсурдным", передает ТАСС.

Он подчеркнул, что это еще одна попытка каким-то образом провоцировать напряженность. Подобные попытки будут продолжаться по мере приближения выборов на Украине, добавил Песков.

Отметим, пользователи интернета с юмором отнеслись к заявлению украинского президента. Многие комментаторы усомнились в трезвости суждений главы Украины. "Судя по сказанному, Порошенко захватил две по 0,7 и продолжает удерживать", - пишут они.