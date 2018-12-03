03 Декабря 2018
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Россияне завоевали призовые места в чемпионате мира по бильярдному спорту

В Тюмени завершился чемпионат мира по бильярдному спорту. Чемпионкой мира среди женщин стала россиянка Диана Миронова. Среди мужчин "золото" взял бильярдист из Республики Молдова Сергей Крыжановский, передает корреспондент Накануне.RU.

Второе место среди женщин завоевала украинка Анастасия Ковальчук. Третье место поделили между собой россиянка Дарья Михайлова и белоруска Александра Гизельс.

Среди мужчин "серебро" завоевал россиянин Артем Балов. Бронзовые медали получили Дастан Лепшаков из Кыргызстана и россиянин Семен Зайцев.

Напомним, президент федерации бильярдного спорта России Павел Завальный высоко оценил организацию чемпионата мира, отметив, что от участников турнира не поступало никаких жалоб. Он вручил главе региона Александру Моору и вице-президенту Федерации бильярдного спорта России тюменцу Сергею Рябинину почетные знаки ФБСР.

Чемпионат мира по бильярдному спорту Тюменская область приняла впервые. В соревнованиях приняли участие 93 спортсмена из 16 стран.

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Россияне завоевали призовые места в чемпионате мира по бильярдному спорту

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Теги: бильярд, спорт, чемпионат



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