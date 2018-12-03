03 Декабря 2018
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Инцидентом в самолете, где перегрелись музыканты "Чайфа", займутся Роспотребнадзор и транспортная прокуратура

Роспотребнадзор и транспортная прокуратура проведут проверку инцидента, связанного с повышением температуры в салоне самолета, летевшего из Новосибирска в Екатеринбург.

Напомним, что на борту находились музыканты группы "Чайф", которые и повздорили с экипажем авиакомпании S7. Дело в том, что в салоне было очень жарко из-за нарушения работы системы кондиционирования. Позже командир судна заявил по громкой связи, что такая ситуация возникла из-за вспомогательной установки прогрева гидросистем.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области, в связи с задержкой рейса и повышения температуры воздуха на борту самолета проводится внеплановая проверка в отношении авиакомпании.

Кроме этого, в обстоятельствах намерена разобраться Новосибирская транспортная прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, по данному факту начата проверка соблюдения законодательства о защите прав потребителей.

Напомним, ранее свою проверку начали следственные органы.

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Инцидентом в самолете, где перегрелись музыканты "Чайфа", займутся Роспотребнадзор и транспортная прокуратура

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Теги: самолет, Чайф, проверка



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