Инцидентом в самолете, где перегрелись музыканты "Чайфа", займутся Роспотребнадзор и транспортная прокуратура

Роспотребнадзор и транспортная прокуратура проведут проверку инцидента, связанного с повышением температуры в салоне самолета, летевшего из Новосибирска в Екатеринбург.

Напомним, что на борту находились музыканты группы "Чайф", которые и повздорили с экипажем авиакомпании S7. Дело в том, что в салоне было очень жарко из-за нарушения работы системы кондиционирования. Позже командир судна заявил по громкой связи, что такая ситуация возникла из-за вспомогательной установки прогрева гидросистем.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области, в связи с задержкой рейса и повышения температуры воздуха на борту самолета проводится внеплановая проверка в отношении авиакомпании.

Кроме этого, в обстоятельствах намерена разобраться Новосибирская транспортная прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, по данному факту начата проверка соблюдения законодательства о защите прав потребителей.

Напомним, ранее свою проверку начали следственные органы.