03 Декабря 2018
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Общество Свердловская область

Арбитражный суд не позволил компании "Рифей" вывозить мусор в Екатеринбурге

Арбитражный суд Свердловской области отказал компании ООО "Рифей" в удовлетворении иска к МУП "Спецавтобаза". Как пишет на своей странице в социальной сети замдиректора "Спецавтобазы" Эдуард Мансуров, прокуратура поддержала их сторону.

"Суд справедливо отказал "Рифею" в удовлетворении иска. "Спецавтобаза" по-прежнему региональный оператор по обращению с ТКО", - заявил он.
Прокуратура, к слову, нашу позицию поддержала.

Напомним, что "Спецавтобаза" является "мусорным" региональным оператором в восточной зоне города. Директор "Спецавтобазы" Сергей Пономарёв заявил, что из-за судебных процессов Екатеринбург может погрязнуть в мусоре.

Ранее иск подала компания ООО "Рифей", которая хотела признать недействительными торги и соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО, но после подала ходатайство об отмене обеспечительных мер.

Напомним, прокуратура объявила предостережения заместителю главы Екатеринбурга Евгению Архипову и руководителю МУП "Спецавтобаза" Сергею Пономарёву из-за плохого вывоза мусора с территории города.

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Арбитражный суд не позволил компании "Рифей" вывозить мусор в Екатеринбурге

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Теги: мусорная реформа, региональные операторы, тко, спецавтобаза, рифей



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