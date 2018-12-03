03 Декабря 2018
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Происшествия Курганская область

Зауральские пограничники поймали узбека, находившегося в федеральном розыске

Пограничники Зауралья задержали 26-летнего иностранца, который находился в федеральном розыске.

Узбека задержали в рейсовом автобусе, который ехал по маршруту "Екатеринбург - Чимкент", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Оказалось, что злоумышленника ищут уже более 2 лет - ранее в Москве он был причастен к совершению грабежа. Все это время он скрывался от правоохранительных органов, после чего решил уехать из России.

Сейчас ему грозит до 7 лет тюрьмы.

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Зауральские пограничники поймали узбека, находившегося в федеральном розыске

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Теги: узбек, розыск, пограничники, задержание, ФСБ, Петухово



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