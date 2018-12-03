Пермяки вспомнят жертв "Хромой лошади"

5 декабря у памятника в сквере Уральских добровольцев состоится возложение цветов в память о девятой годовщине трагедии в ночном клубе "Хромая лошадь", передает корреспондент Накануне.RU.

На траурные мероприятия придут родственники и друзья погибших, а также представители властей.

Как сообщало Накануне.RU, пожар в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" произошел в декабре 2009 г. Тогда погибли 156 человек и 80 получили травмы. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны более 400 человек. Владельцы заведения разрешили проведение пиротехнического шоу внутри клуба, в результате загорелась синтетическая обивка потолка, а затем пламя охватило все помещение.

В сентябре 2018 г. на свободу вышел бывший владелец ночного клуба "Хромая лошадь" Анатолий Зак. В 2017 г. из тюрьмы вышел бывший арт-директор "Хромой лошади" Олег Феткулов, по амнистии были освобождены исполнительный директор Светлана Ефремова, Сергей Дербенев, возглавлявший пиротехническую компанию, устроившую фейерверк, и пиротехник Игорь Дербенев.