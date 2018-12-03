03 Декабря 2018
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Пермяки вспомнят жертв "Хромой лошади"

5 декабря у памятника в сквере Уральских добровольцев состоится возложение цветов в память о девятой годовщине трагедии в ночном клубе "Хромая лошадь", передает корреспондент Накануне.RU.

На траурные мероприятия придут родственники и друзья погибших, а также представители властей.

Как сообщало Накануне.RU, пожар в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" произошел в декабре 2009 г. Тогда погибли 156 человек и 80 получили травмы. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны более 400 человек. Владельцы заведения разрешили проведение пиротехнического шоу внутри клуба, в результате загорелась синтетическая обивка потолка, а затем пламя охватило все помещение.

В сентябре 2018 г. на свободу вышел бывший владелец ночного клуба "Хромая лошадь" Анатолий Зак. В 2017 г. из тюрьмы вышел бывший арт-директор "Хромой лошади" Олег Феткулов, по амнистии были освобождены исполнительный директор Светлана Ефремова, Сергей Дербенев, возглавлявший пиротехническую компанию, устроившую фейерверк, и пиротехник Игорь Дербенев.

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Пермяки вспомнят жертв "Хромой лошади"

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Теги: Хромая лошадь, ночной клуб



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Ранее 10.12.2009 11:57 Мск В техпаспорте "Хромой лошади" нашли поддельную подпись
Ранее 10.12.2009 11:57 Мск Лидер пермских единороссов вступился за Сергея Шойгу
Ранее 10.12.2009 11:12 Мск Число жертв пожара в "Хромой лошади" достигло 131
Ранее 10.12.2009 10:10 Мск Из Челябинска на родину вернулся один пермяк
Ранее 10.12.2009 09:25 Мск Депутаты ЗС решили не включать в повестку заседания вопрос об отставке Чиркунова
Ранее 10.12.2009 09:06 Мск Родственники погибших и пострадавших получили по 100 тысяч
Ранее 10.12.2009 08:50 Мск Олег Чиркунов провел первую встречу с родственниками пострадавших
Ранее 10.12.2009 07:39 Мск Чиркунов заявил, что намерен поставить перед президентом вопрос о доверии
Ранее 10.12.2009 07:34 Мск Правительство рассмотрит вопрос о помощи семьям погибших в "Хромой лошади" и "Невском экспрессе"
Ранее 10.12.2009 07:13 Мск Количество жертв "Хромой лошади" выросло до 128
Ранее 09.12.2009 16:12 Мск Юрий Чайка направил в Пермь специальную комиссию
Ранее 09.12.2009 15:35 Мск Пермские депутаты рассмотрят отставку Аркадия Каца 11 декабря
Ранее 09.12.2009 15:20 Мск Следователи Перми ищут новых свидетелей трагедии в ночном клубе
Ранее 09.12.2009 15:10 Мск Госдумская оппозия предложила пригласить на беседу Путина, Шойгу и Чайку, но предложение не прошло
Ранее 09.12.2009 15:01 Мск Жириновский о Чиркунове: Не будем запрещать пиротехнику - вот его позиция. И он до сих пор губернатор!
Ранее 09.12.2009 14:25 Мск Количество жертв пожара в "Хромой лошади" достигло 125
Ранее 09.12.2009 14:22 Мск Двоих пермяков выписали из ожогового центра в Челябинске. Через час они уедут домой
Ранее 09.12.2009 14:07 Мск Весь мир соболезнует жертвам пермской трагедии
Ранее 09.12.2009 13:52 Мск Олег Чиркунов будет ежедневно принимать родственников погибших
Ранее 09.12.2009 13:49 Мск Пермские чиновники подали в отставку. Ваше мнение по этому поводу
Ранее 09.12.2009 13:35 Мск В Госдуме требуют отставки Чиркунова и Шойгу
Ранее 09.12.2009 13:28 Мск Глава администрации Перми попросил его уволить
Ранее 09.12.2009 13:15 Мск Россияне считают, что ответственность за трагедию в "Хромой лошади" несет власть, - опрос Накануне.RU
Ранее 09.12.2009 13:01 Мск В связи с пожаром в "Хромой лошади" сложило свои полномочия правительство Пермского края
Ранее 09.12.2009 12:52 Мск Опознан последний пострадавший в пермской трагедии
Ранее 09.12.2009 12:41 Мск Список погибших в Перми увеличился до 124 человек
Ранее 09.12.2009 12:15 Мск Сегодня заканчивается выдача вещей пострадавших в клубе "Хромая лошадь"
Ранее 09.12.2009 11:38 Мск Из больниц выписаны шестеро пермяков, пострадавших в ночном клубе
Ранее 09.12.2009 10:57 Мск В Перми возникла путаница вокруг фотографии исполнительного директора "Хромой лошади"
Ранее 09.12.2009 10:51 Мск Пермский губернатор назвал причины гибели людей в "Хромой лошади"
Ранее 09.12.2009 10:14 Мск О пострадавших пермяках можно узнать на сайте губернатора Челябинской области
Ранее 09.12.2009 10:06 Мск МЧС называет новые заведения, опасные для пермяков
Ранее 09.12.2009 09:56 Мск На помощь семьям погибших в "Хромой лошади" россияне пожертвовали уже более 3,7 миллионов рублей
Ранее 09.12.2009 09:45 Мск 121-м погибшим в результате пожара в "Хромой лошади" оказался ее совладелец
Ранее 09.12.2009 09:33 Мск Уголовное дело о пожаре в Перми передано в столицу
Ранее 09.12.2009 09:11 Мск В Перми обнаружены заведения, которые потенциально могли разделить судьбу "Хромой лошади"
Ранее 09.12.2009 09:08 Мск МЧС Ямала завершит проверку клубов и развлекательных центров к 20 декабря
Ранее 09.12.2009 08:58 Мск Количество жертв пожара в "Хромой лошади" достигло 121
Ранее 09.12.2009 08:42 Мск Из челябинского ожогового центра сегодня выпишут двух пострадавших пермяков
Ранее 09.12.2009 08:35 Мск В связи с пожаром в "Хромой лошади" от работы отстранены 11 пермских чиновников
Ранее 09.12.2009 08:24 Мск В Перми закрываются магазины, торгующие пиротехникой
Ранее 09.12.2009 08:03 Мск Количество жертв пожара в "Хромой лошади" увеличилось до 120
Ранее 09.12.2009 07:57 Мск Хозяева "Хромой лошади" - мерзавцы, но и чиновники должны ответить, - Медведев - Чайке. ВИДЕО
Ранее 08.12.2009 16:30 Мск Начальник пермского госпожнадзора, отстраненный от должности, попал в больницу
Ранее 08.12.2009 15:37 Мск Генпрокуратура заинтересовалась законностью аренды помещений клуба "Хромая лошадь"
Ранее 08.12.2009 14:51 Мск Пермяк, пострадавший на пожаре, готов вернуться домой из Челябинска
Ранее 08.12.2009 14:11 Мск В МЧС заявили, что громкая музыка в "Хромой лошади" заглушила сигнализацию
Ранее 08.12.2009 13:42 Мск В связи с трагедией в "Хромой лошади" от должности отстранен глава Ленинского района Перми
Ранее 08.12.2009 13:20 Мск "Хромую лошадь" принимал уволенный инспектор Госпожнадзора
Ранее 08.12.2009 11:35 Мск Шойгу отстранил от должности 7 сотрудников Управления пожарного надзора по Пермскому краю
Ранее 08.12.2009 11:13 Мск В результате пожара в ночном клубе в Перми 59 детей потеряли одного или обоих родителей
Ранее 08.12.2009 09:48 Мск Похоронены 26 погибших в "Хромой лошади"
Ранее 08.12.2009 09:14 Мск Детям, чьи родители погибли в "Хромой лошади", окажут помощь детские психологи
Ранее 08.12.2009 08:59 Мск Фигурантам дела о пожаре в "Хромой лошади" предъявлены обвинения
Ранее 08.12.2009 08:31 Мск Здание "Хромой лошади" принадлежит министерству обороны
Ранее 08.12.2009 08:31 Мск Путин назвал виновных в пожаре в пермском ночном клубе
Ранее 08.12.2009 08:29 Мск В день траура по пермскому радио крутили рекламу "Хромой лошади"
Ранее 07.12.2009 15:02 Мск Из-за трагедии в Перми мы пойдем на жесткие меры в отношении взяточников, – замглавы СКП РФ Елена Леоненко
Ранее 07.12.2009 14:48 Мск Екатеринбургские организаторы праздников: надо не фейерверки запрещать, а проверять проверяющих
Ранее 07.12.2009 14:36 Мск Роспожнадзор по Курганской области проверит все помещения, в которых зауральцы будут собираются на массовые гулянья
Ранее 07.12.2009 13:24 Мск Югорские "единороссы" выразили соболезнования семьям погибших в Перми
Ранее 07.12.2009 13:16 Мск Губернатор Пермского края из-за трагедии отложил послание к Законодательному собранию
Ранее 07.12.2009 13:07 Мск Число жертв пожара в пермском клубе "Хромая лошадь" достигло 113
Ранее 07.12.2009 13:07 Мск Для пострадавших из Перми и их родственников созданы все условия – минздрав Челябинской области
Ранее 07.12.2009 12:49 Мск Корпоратив без фейерверка. После трагедии в Перми компании отменяют новогодние заказы на пиротехнику
Ранее 07.12.2009 12:45 Мск Екатеринбургские депутаты обсудят вопрос ужесточения контроля за деятельностью ночных клубов
Ранее 07.12.2009 12:22 Мск Кто в ответе за трагедию в Перми? Важно Ваше мнение
Ранее 07.12.2009 11:51 Мск Во время пожара в "Хромой лошади" пострадали пермские гандболисты
Ранее 07.12.2009 11:40 Мск Хозяин "Хромой лошади" заявил, что стал жертвой обстоятельств. Его соучредитель - в реанимации
Ранее 07.12.2009 11:08 Мск В Перми начали хоронить погибших в "Хромой лошади"
Ранее 07.12.2009 10:47 Мск Из 95 эвакуированных из Перми лишь у двух состояние средней тяжести
Ранее 07.12.2009 10:37 Мск Трагедия в Перми в очередной раз показала насколько силен человеческий фактор, - Александр Филипенко
Ранее 07.12.2009 10:32 Мск МЧС Челябинской области проверило торговцев пиротехникой. Выявлено 47 нарушений
Ранее 07.12.2009 10:29 Мск У Владимира Путина на 7 декабря не запланирован визит в Пермь
Ранее 07.12.2009 10:06 Мск Пермский губернатор поблагодарил Александра Мишарина за помощь пострадавшим в "Хромой лошади"
Ранее 07.12.2009 09:55 Мск В Перми погибла жительница Нижневартовска
Ранее 07.12.2009 09:48 Мск Число жертв пожара в "Хромой лошади" достигло 112
Ранее 07.12.2009 09:35 Мск Для оказания помощи пострадавшим в Перми готовы вылететь два вертолета
Ранее 07.12.2009 09:18 Мск УРЦ МЧС организует внеплановые проверки ночных клубов
Ранее 07.12.2009 08:58 Мск Свердловская прокуратура начнет проверки в связи с трагедией в Перми
Ранее 07.12.2009 08:52 Мск Открыт счет для помощи семьям погибших во время пожара в "Хромой лошади"
Ранее 07.12.2009 08:47 Мск Свердловские медики оказывали помощь пострадавшим при пожаре в Перми
Ранее 07.12.2009 08:45 Мск УВД Югры начало проверки магазинов пиротехники
Ранее 07.12.2009 08:44 Мск Медведев объявил 7 декабря в России днём траура в связи с трагическими событиями в Перми
Ранее 07.12.2009 08:17 Мск Семь человек, пострадавших во время пожара в "Хромой лошади", доставлены в Челябинск
Ранее 07.12.2009 07:51 Мск В больницах Перми остается 21 пострадавший во время пожара в "Хромой лошади"
Ранее 07.12.2009 07:42 Мск На Ямале начались проверки ночных клубов и магазинов пиротехники
Ранее 07.12.2009 07:36 Мск В связи с трагедией в "Хромой лошади" 5, 6 и 7 декабря в Пермском крае объявлены днями траура
Ранее 07.12.2009 07:28 Мск Опознано 111 человек, погибших в результате пожара в клубе "Хромая лошадь"
Ранее 07.12.2009 06:48 Мск Четыре человека арестованы по делу о взрыве в кафе-баре "Хромая лошадь"
Ранее 05.12.2009 04:43 Мск ФСБ: признаков теракта в Перми не обнаружено
Ранее 05.12.2009 04:09 Мск Олег Чиркунов будет докладывать о ситуации в Перми Дмитрию Медведеву
Ранее 05.12.2009 03:47 Мск Фамилии пострадавших во время взрыва в Перми
Ранее 05.12.2009 03:33 Мск Пожар в Перми локализован. Пострадавших развезли по пяти больницам города
Ранее 05.12.2009 03:10 Мск О погибших в Перми можно узнать по ТЕЛЕФОНАМ "горячей линии"
Ранее 05.12.2009 03:04 Мск В кафе в Перми погибли 94 человека, - последние данные
Ранее 05.12.2009 02:49 Мск Взрыв в пермском ночном клубе не теракт – СКП Пермского края
Ранее 05.12.2009 02:34 Мск Большинство погибших в Перми – родственники работников кафе "Хромая лошадь". ФОТО
Ранее 05.12.2009 02:17 Мск СРОЧНО! Страшная трагедия в Перми. В кафе погибли более 100 человек. ВИДЕО

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