Дружбе - конец. Порошенко внес в Раду законопроект о расторжении договора о дружбе с Россией
Украинский президент Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.
Представитель Порошенко в Раде и ее вице-спикер Ирина Луценко надеется, что Рада поддержит расторжение договора.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан 31 мая 1997 сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против). Он вступил в силу 1 апреля 1999 года.
Как сообщало Накануне.RU, о желании расторгнуть договор Порошенко заявил 28 августа. Позже он подписал указ о расторжении договора.
В конце сентября Россия получила от Украины соответствующую ноту. В Кремле выразили сожаление решением Киева.