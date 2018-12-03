Дружбе - конец. Порошенко внес в Раду законопроект о расторжении договора о дружбе с Россией

Украинский президент Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.

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Представитель Порошенко в Раде и ее вице-спикер Ирина Луценко надеется, что Рада поддержит расторжение договора.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан 31 мая 1997 сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против). Он вступил в силу 1 апреля 1999 года.

Как сообщало Накануне.RU, о желании расторгнуть договор Порошенко заявил 28 августа. Позже он подписал указ о расторжении договора.

В конце сентября Россия получила от Украины соответствующую ноту. В Кремле выразили сожаление решением Киева.