Под отзыв попадают автомобили моделей Kalina, Granta и Priora.

" Причиной отзыва транспортных средств является несоответствие комплектации рулевого колеса и модуля надувной подушки безопасности водителя", - говорится в сообщении.

ПАО " Автоваз " отзывает более 1 тыс. 700 автомобилей марки LADA, реализованных с апреля 2018 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росстандарта .

"АвтоВАЗ" отзывает более 1,7 тысяч автомобилей LADA, реализованных с апреля 2019 года





