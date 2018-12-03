Уволен директор школы под Волгоградом, в которой ученик принес на урок топор и бензин

Директор школы в Волгоградской области уволен после инцидента с учеником, который принес на урок топор, бензин и ножи.

Кроме того, меры дисциплинарного взыскания приняты в отношении учителя, на уроке которого произошел инцидент, и классного руководителя.

Напомним, инцидент произошел в ноябре в Даниловском районе. Топор и ножи у подростка забрал преподаватель, а сам школьник выпил неизвестную жидкость, после чего попал в больницу. Другие учащиеся не пострадали.

После ЧП охрана школы усилена, установлена тревожная кнопка. В работу учреждения привлекли штатного психолога, передает ТАСС.

Семью подростка поставили на учет в региональный банк данных о семьях, находящихся в социально опасном положении. По одной из версий, у ребенка был конфликт в школе и он хотел запугать обидчика.