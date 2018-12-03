Поток приезжающих на Украину россиян уменьшился вдвое

Из-за запрета российским мужчинам 16-60 лет приезжать на Украину поток россиян, приезжающих в эту страну, заметно уменьшился. Об этом заявил пресс-секретарь погранслужбы Андрей Демченко на канале "112 Украина".

По его словам, две недели назад среднесуточный поток граждан России составлял 2,5-3 тыс., сейчас он примерно 1,3-1,5 тыс.

Так, за минувшие сутки на Украину не пустили 77 граждан РФ как "не подтвердивших цель своей поездки". В то же время за 5 дней Россия не пустила к себе около 150 жителей Украины, якобы "безосновательно".

Как сообщало Накануне.RU, на днях Демченко уже указывал на ответные ограничения России по въезду на свою территорию.