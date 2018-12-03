Депардье, которого ищут приставы, решил оформить себе прописку в Новосибирске

Известный французский актер Жерар Депардье оформляет прописку в Новосибирске. Как передает корреспондент Накануне.RU, информация об этом появилась в местных СМИ.

Утверждается, что Депардье уже прилетел в сибирскую столицу и подал заявление на получение прописки в городе. Кроме этого, он планирует встретиться с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и министром культуры региона Игорем Решетниковым.

Напомним, кроме французского, Депардье имеет гражданство России и Бельгии, а в феврале собирался получить гражданство Алжира. Ранее он неоднократно заявлял, что является "гражданином мира".

Летом этого года стало известно, что Жерар Депардье оказался в базе должников российских судебных приставов. Сообщалось, что он не заплатил налоги и его разыскивали в Мордовии, где у него была прописка.