Алексей Миллер может прилететь на Ямал 5 декабря

Председатель правления "Газпром" Алексей Миллер может прилететь на Ямал 5 декабря. Ожидается, что в рамках рабочей поездки он посетит Бованенковское месторождение, сообщил Накануне.RU источник, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе губернатора ЯНАО не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Напомним, в июле Алексей Миллер уже приезжал в Бованенково, где провел встречу с главой региона Дмитрием Артюховым. Стороны обсудили обустройство Харасавэйского газоконденсатного месторождения, полномасштабное освоение которого должно начаться в 2019 году.

На социально значимые проекты, связанные с освоением Харасавэйского месторождения и дальнейшим развитием Ямальского центра газодобычи, компания направит 10 млрд руб. Соответствующее соглашение было подписано в сентябре в Санкт-Петербурге.