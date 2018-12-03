03 Декабря 2018
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Политика В России За рубежом

Путин не обсуждал с Трампом на G20 возможность визита в США

Президент России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время короткой встречи в Буэнос-Айресе на полях саммита Группы двадцати не обсуждали возможный визит российского лидера в Вашингтон.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Президенты могут встретиться через полгода на следующем саммите Двадцатки, заявил ранее помощник Путина Юрий Ушаков. По его словам, такая встреча может быть организована в июне 2019 года.

Напомним, администрация Трампа отменила встречу, которую планировалось провести во время саммита Большой двадцатки в Буэнос-Айресе после ситуации в Черном море: буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" были задержаны с применением оружия после пересечения границы России 25 ноября.

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Путин не обсуждал с Трампом на G20 возможность визита в США

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Теги: владимир путин, дональд трамп, G20



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