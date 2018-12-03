03 Декабря 2018
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Происшествия Свердловская область

Жители Нижнего Тагила поймали цыганку-гипнотизершу, которая обокрала медсестру

В Нижнем Тагиле задержана подозреваемая в мошенничестве женщина, которая на днях обманом похитила золотые украшения у медицинского работника в местной поликлинике по улице Новострой. Об этом Накануне.RU сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Информацию о розыске цыганки, которую зафиксировали камеры видеонаблюдения, полицейские разместили в средствах массовой информации, а накануне по телефону 112 поступил звонок от женщины, сообщившей, что у дома на улице Фрунзе находится похожая по приметам. На адрес была сразу же направлена группа немедленного реагирования. Сыщики выяснили, что звонившая в полицию женщина работает в торговом павильоне: она заметила разыскиваемую цыганку в приметном пуховике, когда та проходила мимо с очередной жертвой.

Продавец выбежала на улицу, прихватив с собой овчарку по кличке Макс, по дороге она стала кричать и звать на помощь прохожих, которые в итоге и не позволили гипнотизерше ретироваться. Полицейские доставили задержанную в дежурную часть для установления личности, так как никаких документов при ней не имелось. В дальнейшем работа с ней продолжилась в отделе полиции №18, где возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве. Потерпевшая уже опознала в задержанной свою обидчицу.

цыганка, мошенница, розыск(2018)|Фото: В.Н. Горелых

"Любительницей чужих драгоценностей оказалась уроженка Вологды 1977 года рождения. По ее показаниям, вместе с мужем и внуком они приехали в Нижний Тагил из Перми, чтобы приобрести здесь жилой дом. Поселились на съемной квартире. Женщина не отрицает, что заходила в поликлинику в поисках работы, что беседовала с медсестрой, но лишь читала той якобы молитвы, дабы все в ее жизни наладилось. Не отрицает она и тот факт, что взяла золотые украшения, только утверждает, что медработник отдала их сама в знак благодарности за оказанную помощь.

Пострадавшая до сих пор находится в стрессовом состоянии и уверена, что в тот момент находилась под гипнозом. Она хорошо запомнила руки "целительницы" с французским маникюром, так как та умело проводила ими манипуляции перед глазами. Сотрудники полиции изъяли все похищенное имущество, сбыть их та не успела. В настоящее время подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения", - отметил полковник Горелых.

подозреваемая в мошенничестве(2018)|Фото: В.Н. Горелых

У сыщиков есть все основания полагать, что случай в поликлинике - далеко не единственный на счету заезжей гадалки, поэтому полиция обращается к гражданам, которые, возможно, также могли стать ее жертвой, обратиться в дежурную часть ОП №18 по телефону (3435) 47-71-02 или на линию "02".

Женщина, оказавшая содействие в задержании злоумышленницы, будет поощрена правами начальника МУ МВД России "Нижнетагильское" полковника полиции Ибрагима Абдулкадырова, который уже взял под личный контроль раскрытие этого резонансного преступления.

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Жители Нижнего Тагила поймали цыганку-гипнотизершу, которая обокрала медсестру

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Теги: цыганка, гипноз, Нижний Тагил



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Ранее 30.11.2018 15:12 Мск В Нижнем Тагиле ищут цыганку, которая с помощью гипноза обокрала медсестру

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