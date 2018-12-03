Пострадавшие в аварии, где погибли сотрудники мэрии Сургута, остаются в тяжелом состоянии

Медики рассказал о состоянии пострадавших в аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск, где погибли два сотрудника мэрии Сургута, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Двоих пострадавших госпитализировали в Сургутский травматологический центр, пациентки продолжают лечение, заявил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

"Состояние пострадавших – тяжелое, стабильное. Предстоит многоэтапное хирургическое лечение", - заявил он.

Напомним, авария произошла в 18.30 1 декабря. "Хендай элантра" выехал на "встречку" и столкнулся с "Нивой". Погибли трое, в том числе специалист-эксперт отдела анализа исполнения бюджета и статистической отчётности департамента образования Ольга Ермакова и водитель первого класса подведомственного мэрии "Хозяйственно-эксплуатационного управления" Сергей Черный. Пострадали 40- и 51-летние пассажирки иномарки.