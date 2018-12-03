На Украине начались масштабные военные сборы. Порошенко обещает не продлевать военное положение

С 3 декабря на Украине стартуют масштабные сборы резервистов и военнообязанных. Об этом сообщает пресс-служба минобороны страны.

Военные сборы связаны с введением на Украине военного положения в 10 областях. Они будут проведены в составе бригад (до 15 суток) и учебных центров (до 20 суток).

Ведомство уточняет, что мобилизация будет только в случае "открытой агрессии", но в этом случае в армию будут призывать всех резервистов и военнообязанных, которые приписаны к комплектованию ВСУ.

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что военное положение продлеваться не будет.

"Это время будет использовано, чтобы укрепить нашу оборону и нашу способность защитить граждан от удара врага. Надеюсь, что мы сможем ограничиться перечисленными мерами и его продление не потребуется", - написал он в Twitter.

Напомним, на Украине с 28 ноября на 30 дней введено военное положение в связи с задержанием ее кораблей, нарушивших российскую границу.