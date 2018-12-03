Стала известная дата премьеры пятого сезона сериала "Черное зеркало"

Поклонники сериала "Черное зеркало" ("Black Mirror") узнали, когда состоится премьера пятого сезона. Утечку допустил сам производитель – в официальном аккаунте Netflix, видимо, по ошибке было опубликовано расписание декабрьских премьер сервиса, в котором значилось, что 28 декабря выйдет новый эпизод сериала.

Твит был удален, но зрители уже успели его прочитать и репостнуть. Также стало известно, как будет называться первый эпизод нового сезона сериала Чарли Брукера: "Black Mirror: Bandersnatch". Как отмечает британская The Mirror, это название соответствует апрельскому твиту Netflix, в котором такое название значилось в производстве.

Bandersnatch (в русском переводе – Кровопир) – вымышленное существо из поэм Льюиса Кэрролла.

Интересно, что в 2017 году четвертый сезон "Черного зеркала" стартовал в последнюю пятницу года, в этом году последняя пятница выпадает как раз на 28 декабря. Также ранее агентство Bloomberg сообщало, что в пятом сезоне будет эпизод, в котором зритель самостоятельно сможет выбирать дальнейшее развитию сюжета.

"Черное зеркало" - британский телесериал-антология. Серии не связаны между собой ни сюжетом, ни актерами, ни временем или местом повествования. По словам Брукера, все сюжеты объединяет лишь сатира на тот образ жизни, что распространен в современном обществе. Сквозная тема — влияние информационных технологий на человеческие отношения.