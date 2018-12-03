03 Декабря 2018
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"Партия Дела" обратилась в генпрокуратуру с требованием привлечь к ответственности руководство избиркома Забайкалья

"Партия Дела" обратилась в Генпрокуратуру с требованием привлечь к ответственности главу забайкальского избиркома Светлану Судакову и ее заместителя Ирину Пешкову за "превышение должностных полномочий" – об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

В заявлении в адрес ГП (есть в распоряжении редакции) говорится, что руководители комиссии, по мнению партии, должны быть привлечены к ответственности по статьям 285 и 286 Уголовного кодекса РФ за "неисполнение решения Забайкальского краевого суда", а также "попытку возбудить заведомо ложное уголовное дело на основании незаконно полученных документов".

18 июля суд обязал региональный избирком рассмотреть вопрос о заверении краевого списка кандидатов "Партии Дела" в депутаты Законодательного собрания. "19 июля 2018 года Забайкальским краевым судом решение по указанному делу было обращено к немедленному исполнению. Однако избирком проигнорировал требование суда и повторно отказал в заверении списка "Партии Дела", - отмечается в заявлении, подписанном секретарем федерального совета партии Алексеем Лапушкиным.

В "Партии Дела" также указали на "попытку возбудить заведомо ложное уголовное дело против партии". Как считает заявитель, "не ранее 14 июля и не позднее 19 июля 2018 года" забайкальский избирком якобы незаконно получил документы из избирательной комиссии Сахалинской области в отношении кандидатов Соколовой Д.Р., Михайлович Р.В., Акиншевой Л.М., Титовой С.В., Огневой В.В., Ведерниковой С.В.", и предположительно на основании полученных документов отказал в заверении списка кандидатов. При этом, по мнению "Партии Дела", комиссия не имеет права запрашивать персональные данные кандидатов на прошедших выборах у другой комиссии.

Кроме того, партия обратилась в ЦИК с просьбой отстранить от должностей Судакову и Пешкову. Как полагает Лапушкин, "циничное отношение должностных лиц Избирательной комиссии Забайкальского края к судебному решению, принятому именем РФ, непосредственно подрывает авторитет судебной власти и создает прецедент к подобным злоупотреблениям в будущем".

Действия руководства избиркома, по мнению "Партии Дела", "дискредитируют избирательную систему, подчеркивая её явную несостоятельность и неспособность обеспечить права граждан РФ".

Как сообщало Накануне.RU, ранее в "Партии Дела" заявили о беспрецедентном давлении на себя на сложнейших для "ЕР" выборах в регионах. Списки партии в заксобрание Забайкалья и в муниципальные думы Республики Алтай были сняты по крайне сомнительным основаниям.

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"Партия Дела" обратилась в генпрокуратуру с требованием привлечь к ответственности руководство избиркома Забайкалья

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Теги: Партия дела, забайкальский край, избирком забайкалья, ЦИК



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